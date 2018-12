Paços de Ferreira vai rodar a equipa na Luz

O Paços de Ferreira vai apresentar-se com uma versão alternativa na quarta-feira, no Estádio da Luz, para a fase de grupos da Taça da Liga.

A prioridade da equipa que lidera a II Liga é o campeonato, subir de divisão, e Vítor Oliveira não vai expor os seus jogadores mais influentes a um desgaste de três jogos numa semana. Perante este contexto, o treinador abriu o jogo, na conferência de imprensa de antevisão desta terça-feira, e anunciou muitas poupanças.



"Nós temos aqui seis, sete jogadores que têm muita dificuldade par recuperar de forma capaz em três dias. Precisam de quatro dias. Vamos empenhar tudo na II Liga, tentando dignificar a Taça da Liga, tentando fazer o nosso melhor. Eu sei que há jogadores que vão ficar aborrecidos por não irem à Luz, toda a gente gosta de ir à Luz, mas também sei que há jogadores que nunca jogaram à Luz e também vão gostar muito de lá ir. Vamos alterar a equipa significativamente", anunciou o técnico.

Paços não "tira o dedo do croquete"

Desengane-se, no entanto, quem pensar que o Paços de Ferreira vai à Luz apenas para cumprir calendário. Tem ainda possibilidades de conseguir apuramento para a "final four" da Taça da Liga e irá lutar com as boas armas de que dispõe.

Este é um Paços montado para regressar de imediato à I Liga e jogadores como Christian, Andrézinho, Vasco Rocha, Marcos Valente ou Rui Correia, com experiência do principal campeonato, deverão ter continuidade. O plano de Vítor Oliveira é repetir a lei da rotatividade que, na época passada, quando estava no Portimonense, lhe valeu um empate no Estádio da Luz:

"A equipa que vai jogar tem uma série de jogadores que já jogaram na I Liga, não é nenhuma equipa do 'tira o dedo do croquete'. São jogadores do Paços, que não têm sido utilizados por isto ou por aquilo. O Benfica sabe perfeitamente que é melhor que o Paços de Ferreira em qualquer circunstância, mas já perdeu e já ganhou com o Paços de Ferreira. Eu lembro-me que essa equipa do Portimonense foi lá jogar com muitos jogadores que não eram habitualmente titulares, estava a perder 2-0 ao intervalo, virou para 2-2 e tirou o Benfica da 'final four'."

É o que Vítor Oliveira pretende voltar a fazer, agora no Paços de Ferreira. O elevado número de jogos que o líder da II Liga tem num curto espaço de tempo obriga o treinador a gerir o plantel, mas o objetivo no Estádio da Luz passa por vencer o Benfica.

O Benfica-Paços de Ferreira, marcado para as 20h15 de quarta-feira, no Estádio da Luz, terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.