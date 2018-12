Ronaldo e Messi lado a lado no Bernabéu

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi poderão ver lado a lado a final da Taça Libertadores, que decorrerá no domingo, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, entre River Plate e Boca Juniors.

Depois da polémica na segunda mão da final da mais importante prova de clubes sul-americanos, ficou definido que o estádio do Real Madrid receberá o dérbi argentino. Vários jogadores e treinadores de toda a Europa querem marcar presença no dérbi e, segundo o jornal espanhol "As", Ronaldo e Messi não são diferentes.

Florentino Pérez, presidente dos "merengues", quer juntar os dois astros do futebol mundial, naquela que será a primeira vez que Cristiano Ronaldo regressa a Madrid desde que assinou pela Juventus.

Segundo a publicação, Messi já tem o bilhete assegurado por parte da Federação Espanhola, enquanto que CR7 terá pedido os ingressos diretamente ao Real Madrid, seu antigo clube.

Os compromissos nos clubes não serão problema para Messi e CR7: o Barcelona joga no sábado, pelo que Messi viajará no domingo de manhã para a capital espanhola. Segundo o "As", Cristiano Ronaldo passará todo o fim-de-semana pelas "calles madrileñas", visto que a Juventus joga na sexta-feira frente ao Inter de Milão.

O River Plate-Boca Juniores tem data marcada para domingo, às 19h30, no Estádio Santiago Bernabéu. Vários jogadores do Boca ficaram feridos, no dia originalmente marcado para a segunda mão, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia.

O jogo da primeira mão desta final inédita, disputado na Bombonera, casa do Boca Juniors, terminou com um empate a duas bolas.