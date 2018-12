Desfile militar e tributo a Camões na chegada de Xi Jinping a Belém

O Presidente da China, Xi Jinping, deu esta terça-feira início a uma visita oficial de dois dias a Portugal. A visita começou com uma parada militar nos jardins de Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de Xi prestar homenagem a Luís Vaz de Camões frente ao túmulo do poeta no Mosteiro dos Jerónimos. Dali, os dois chefes de Estado seguiram para o Palácio de Belém.

À chegada a Belém, Xi e a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, foram recebidos por Marcelo e, juntos, ouviram os hinos dos dois países antes da revista às tropas.

Na rua que levou Xi ao Palácio de Belém, depois de ter depositado flores no túmulo de Camões sem Marcelo, podiam avistar-se faixas de apoio ao líder e bandeiras da China a tapar bandeiras de apoio ao Tibete.

Jornalistas chineses que estão a cobrir a visita de Xi a Lisboa apontam que o Presidente foi recebido por centenas de membros da comunidade chinesa em Portugal, que queriam dar as boas-vindas ao seu Presidente.

O encontro oficial entre Xi e Marcelo começou por volta das 16h30, não havendo previsões de quando vai terminar. Xi Jinping está em Portugal naquela que é a primeira visita oficial de um Presidente chinês ao nosso país desde a vinda de Hu Jintao em 2010.