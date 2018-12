Sérgio Conceição escapa a suspensão por expulsão no Bessa

Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco de suplentes frente ao Portimonense, na sexta-feira. O Conselho de Disciplina (CD) só multou o técnico do FC Porto pela expulsão no final do dérbi frente ao Boavista.

O técnico dos dragões escapa a suspensão, mas terá de pagar 765 euros pela "atitude que provocou um conflito entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas", segundo se lê no mapa de castigos.

De acordo com o comunicado do CD, "o agente foi considerado expulso porque, após a obtenção de golo da sua equipa, dirigiu-se ao banco da equipa visitada, festejou o golo de forma efusiva" e gritou palavras impróprias.

Deste modo, Sérgio poderá estar no banco de suplentes na sexta-feira, frente ao Portimonense, jogo a contar para a 12.ª jornada da I Liga