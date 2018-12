Marco Silva defende Klopp. "Foi a emoção natural do jogo, não merece castigo"

Marco Silva, treinador do Everton, acredita que Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, não devia ser castigado pela celebração no golo da vitória no dérbi de Merseyside.

Aos 96 minutos, Origi aproveitou um erro do guarda-redes dos "toffees", o internacional inglês Jordan Pickford, para selar o triunfo dos "reds". O técnico alemão invadiu o relvado de Anfield para celebrar com Alisson.

Esta terça-feira, o Marco Silva defendeu que Klopp não deve ser castigado pelos festejos: "Isso não é um assunto para mim, foi a emoção natural do jogo, estava a celebrar".

"Acho que ele não merece ser punido, mas quem define as regras é a Federação", rematou o técnico português do Everton.



No final do encontro, Klopp desculpou-se publicamente pelos excessos. Ainda assim, a Federação inglesa acusou Klopp de má conduta e o técnico arrisca castigo do organismo responsável pela Premier League.



Klopp tem até às 18h00 de quinta-feira para apresentar a argumentação de reação a esta acusação.



Reveja a celebração de Jurgen Klopp