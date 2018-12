Fernando Valente sucede a Capucho no Varzim

O Varzim anunciou, esta terça-feira, que Fernando Valente é o novo treinador do Varzim. O técnico de 59 anos, natural do Porto, é o sucessor de Nuno Capucho, cuja saída fora oficializada na véspera.

Em comunicado no site oficial, o Varzim explica que Fernando Valente esteve reunido com os responsáveis do clube, durante a manhã desta terça-feira, e foi alcançado entendimento para a sua contratação. O Varzim não revelou a duração do contrato de Fernando Valente, que já orientará o treino da manhã de quarta-feira da equipa poveira.

Após esse treino, haverá conferência de imprensa para apresentação de Fernando Valente. O técnico já treinou, na II Liga, clubes como Desp. Aves e Santa Clara. Na Póvoa, tentará tirar o Varzim do 12.º lugar.

Capucho, que assumira o Varzim na última época, deixou o clube com apenas três vitórias em 11 jogos, na II Liga, além de cinco derrotas e três empates. Os poveiros só venceram um dos últimos nove jogos.

[notícia atualizada às 15h43]