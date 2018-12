O que (não) fazer às obras que precisam de restauro urgente? Esta exposição ensina

O antes e o depois da escultura de Santa Bárbara da paróquia de Couto do Mosteiro junta-se a outros exemplos, numa exposição que é também uma aula lecionada por Fátima Eusébio.

“A escultura de Santa Bárbara estava muito oxidada e com muita sujidade e quando se começou a fazer a limpeza da peça, começou a reparar-se que tinha massas coladas. E tivemos que retirar essas massas e fazer as partes em falta, em madeira, além de recuperar a sua policromia”, explica a responsável à Renascença .

Fátima Eusébio, coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, também tem maus exemplos de restaurações para mostrar, alguns deles agora devidamente recuperados e em exposição.

O ano de 2012 foi marcado pela notícia que correu mundo de uma espanhola de 80 anos que decidiu restaurar uma pintura do século XIX por conta própria , no caso o mural "Ecce Homo" numa Igreja de Borja. Apesar de boa, a intenção foi mal sucedida e a pintura acabou por ter de ser novamente restaurada.

“Quem vem aqui tem uma pequena aula do que deve ser a intervenção de restauro nas peças", explica. "Tenho a preocupação de colocar o antes e o depois, porque só aí se pode se pode ter noção do que é uma boa ou uma má intervenção."

A iniciativa resultou de uma campanha para encontrar mecenas que quisessem financiar o restauro de algumas peças de arte. “Eu lancei a campanha no dia 22 de abril e imediatamente arranjei logo mecenas, empresas que revelam preocupação com a cultura numa vertente por vezes esquecida”, sublinha Fátima Eusébio.

Em caso de dúvida, todas as obras devem ser orientadas para o departamento dos bens culturais da diocese de Viseu, sem qualquer custo adicional, para que o departamento oriente as intervenções a executar.

Além da escultura de Santa Bárbara, há ainda outras quatro peças para ver: um calvário que pertence a uma capela de Queirã; uma escultura de Santa Maria de finais do séc. XV, de Farminhão; candelabros de talha dourada do séc. XVIII, da Igreja de Ordem Terceira do Carmo; e o S. João Batista da paróquia de S. João de Areias.