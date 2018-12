Pergunta à vencedora da Bola de Ouro reabre debate sobre sexismo no desporto

Um pedido do DJ Martin Solveig, que apresentou a gala, à vencedora da Bola de Ouro feminina, a noruegesa Ada Hegerberg, reabriu o debate sobre o sexismo no desporto. Hegerberg tinha acabado de ser eleita a primeira mulher a receber o prestigioso galardão quando o músico perguntou à futebolista se sabia fazer "twerk", uma dança provocadora.

Hegerberg respondeu de imediato, com um rotundo "não", e a reação do público, nas redes sociais, também não se fez esperar. Solveig foi acusado de sexismo, baseando-se o argumento dos acusadores numa questão: o DJ faria a mesma pergunta a um homem?



Andy Murray, um dos melhores tenistas da atualidade e antigo número um do mundo, além de ativo lutador contra o sexismo no desporto, deu a resposta. "Mais um exemplo do sexismo ridículo que ainda existe no desporto. Porque é que as mulheres ainda têm de aturar isto? Que perguntas é que fizeram ao Mbappé e ao Modric [vencedores do Prémio Kopa e da Bola de Ouro masculina]? Imagino que tenha sido algo relacionado com futebol", escreveu o tenista escocês, no Instagram.

"E para quem pensa que as pessoas estão a exagerar nas suas reações e que aquilo foi só uma piada... Não foi. Estive envolvido no desporto toda a minha vida e o nível de sexismo é surreal", acrescentou Murray.

Entretanto, Martin Solveig já pediu desculpa a Hegerberg e ao público e a jogadora do Lyon perdoou-o. O momento histórico da entrega da Bola de Ouro à primeira vencedora feminina ficou manchado, mas não estragado. A avançada de 23 anos assegurou-se disso, no seu discurso:

"Agradeço à France Football por nos deixar ter esta oportunidade de ter este prémio. É um enorme passo para o futebol feminino. Isto é tão importante para o futebol feminino. Juntos, faremos a diferença. Gostaria de deixar algumas palavras para todas as jovens raparigas em todo o mundo: por favor, acreditem em vocês mesmas."