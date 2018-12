Budapeste organiza Mundiais de atletismo de 2023

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) confirmou, esta terça-feira, que os Mundiais de atletismo de 2023 se realizarão em Budapeste.

A capital da Hungria era a única candidata a receber a prova. Após a reunião do Concelho da IAAF no Mónaco, o presidente do organismo, Sebastian Coe, afirmou que a Hungria tem a seu favor tradição no atletismo e experiência na organização de eventos desportivos de gabarito mundial.

"Foi cenário de alguns dos nossos mais grandiosos momentos como desporto. Estamos entusiasmados com os planos da Hungria para um novo estádio, que se tornará um grande legado para o atletismo", referiu.

O novo estádio, que terá capacidade para 40 mil espectadores, será construído para os Mundiais, nas margens do rio Danúbio. Budapeste já recebeu os Mundiais de atletismo "indoor", por duas vezes, e o Europeu de atletismo. Os Mundiais de 2019 terão lugar em Doha, no Qatar, enquanto a edição de 2021 se realizará em Eugene, Oregon, nos Estados Unidos.