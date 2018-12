Borba. "A ideia que está a passar é que isto parece o faroeste. Não é verdade”

Duas semanas depois, concluída a operação de busca e resgate numa pedreira na estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, na Marmetal, uma empresa sexagenária que se dedica à extração e comercialização de rochas ornamentais e industriais, é a pouco e pouco que se recupera do choque.

O aluimento de terras a 19 de novembro, fez cinco vitimas mortais, duas das quais funcionários de uma pedreira. Eram colegas de profissão de Joaquim Pereira e João Rodrigues, homens habituados à dureza da vida, mas longe de imaginarem que a tragédia chegaria tão perto.

Menos surpreendido, Luis Sotto Mayor, administrador da Marmetal, há quatro anos que tinha alertado para os perigos da estrada municipal. Agora, só quer que a normalidade regresse para continuar a gerir um negócio que já conheceu melhores dias. Os elevados custos energéticos e de transporte ou a fiscalidade, são obstáculos que os empresários vão tentando ultrapassar num mercado competitivo que continua de olhos postos no Médio Oriente.

A tragédia de Borba não veio ajudar o sector, mas na zona dos mármores têm-se a forte convicção de é preciso repor a serenidade e limpar a imagem que foi passada e não corresponde à realidade.

“Nós somos pessoas responsáveis, cumprimos a legislação, e a ideia que está a passar é que isto parece o faroeste e que anda aqui tudo a garimpar, o que não é verdade”, assegura Luís Sotto Mayor.

A reportagem da Renascença ouviu as preocupações dos empresários e dos trabalhadores da chamada zona dos mármores, e traça um retrato de um setor que têm a ambição de, até 2025, valer mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB ) português, em matéria de exportação.

A evolução do sector do mármore

Um estudo da Direcção-Geral de Energia e Geologia, a que a Renascença teve acesso, revela que, no período de 2010 a 2015, a atividade extrativa abrandou, devido à crise, traduzindo-se num decréscimo das quantidades extraídas de 7.107.609 milhões de toneladas, em 2010, para 4.034.586 milhões, em 2015, (-69%).

Em termos financeiros, ao ano de 2010 correspondeu um valor de 43.861 milhões de euros, passando a apenas 32.921 milhões de euros em 2015, (-25%), concluindo-se que o efeito da crise foi relativamente menos sentido no subsector do mármore.

O pico da atividade do sector, verificou-se em 2013 com um total de 427.201 milhões de toneladas extraídas, correspondendo a um total de 47.493 milhões de euros.

No Alentejo, concretamente, estão referenciadas 210 pedreiras dedicadas à extração de mármore para fins ornamentais. A grande maioria localiza-se no distrito de Évora. São 203 (97%), repartidas pelos concelhos de Vila Viçosa (119), Borba (54), Estremoz (23) e Viana do Alentejo (7).

No mesmo período e no distrito de Évora, avança o documento, verificou-se uma forte regressão das pedreiras em atividade, encontrando-se apenas 25% em laboração, o que corresponde a um total entre as 50 e as 55 pedreiras ainda ativas.