Rússia "desbloqueia parcialmente" portos da Ucrânia no Mar de Azov

Foi retomada esta terça-feira a circulação marítima no Mar de Azov através do Estreito de Kerch, anunciou um ministro ucraniano nove dias depois de três navios do país terem sido capturados pelas forças russas naquela região marítima.

Aos jornalistas, o ministro ucraniano das Infraestruturas, Volodymyr Omelyan, explicou que a Rússia "desbloqueou parcialmente" os portos de Mariupol e Berdyansk. "[Os navios] estão a ser parados e inspecionados pela Rússia como antes, mas o tráfego foi parcialmente restaurado".

Naquele que foi o mais elevado pico de tensões entre os dois países desde que a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014, a 25 de novembro deste ano as forças russas dispararam contra três navios ucranianos, capturando as embarcações e detendo os seus 24 tripulantes. Dois dos barcos acabariam por ser autorizados a seguir viagem.

Antes deste choque no Mar Negro, o Governo ucraniano tinha acusado a Rússia de estar a bloquear embarcações comerciais que navegavam entre os dois portos. Estes portos estão localizados no Mar de Azov, que é partilhado por Kiev e Moscovo.

No início do ano, o Governo russo inaugurou uma ponte a ligar o Estreito de Kerch à Crimeia, alimentando a fúria dos ucranianos. Desde então, acusa Kiev, os russos começaram a inspecionar periodicamente os navios ucranianos e a impor um bloqueio económico ao país.