Rui Vitória confirma mudanças frente ao Paços

Rui Vitória confirmou, esta terça-feira, que fará alterações no onze que vai defrontar o Paços de Ferreira, para a fase de grupos da Taça da Liga.

O Benfica jogou com o Feirense no sábado e, na quarta-feira - quatro dias depois -, vai defrontar o Paços. Três dias depois, novamente no sábado, terá uma visita ao Vitória de Setúbal. O treinador do Benfica admitiu, em declarações à BTV, que terá de jogar com o calendário.

"O jogo de amanhã [quarta-feira] vai ter o objetivo fundamental de ganhar e de fazer esta ligação entre o jogo que tivemos no sábado passado e o que vamos ter passado 72 horas. Portanto vamos fazer algumas mudanças mas sempre com o objetivo de ganhar o jogo. Os jogadores dão garantias", assegurou o técnico.

Rui Vitória salientou que o Benfica tem "grande ambição de ganhar" e "somar mais três pontos na Taça da Liga". O técnico encarnado não subestima o Paços de Ferreira. "Espera-nos um jogo difícil, mas queremos somar os três pontos, naturalmente. O adversário é difícil, é o primeiro classificado da II Liga e podia estar na I Liga. É um plantel qualidade que foi formado para subir de divisão", elogiou.

Paços também deverá poupar

O treinador das águias espera um Paços "desinibido e a querer dificultar a vida" do Benfica, na Luz. Vítor Oliveira, treinador dos castores, alertou que dará pouca importância à Taça da Liga, pelo que será de esperar poupanças, tendo em conta o calendário apertado da equipa na II Liga.



Vitória compreende a perspetiva de Oliveira, mas crê que os suplentes do Paços poderão criar os mesmos problemas que os titulares: "Há jogadores que muito facilmente podiam estar a jogar no onze principal."

O Benfica está no segundo lugar do grupo A, com três pontos ao cabo de um jogo. O Paços está em terceiro, com um ponto, também num jogo. Em primeiro, está o Aves, com quatro pontos em dois jogos.

O Benfica-Paços de Ferreira, marcado para as 20h15 de quarta-feira, no Estádio da Luz, terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.