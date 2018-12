Quase 4.000 mortos ou desaparecidos desde 2014 ao tentar migrar para os EUA via México

Os dados recolhidos pela AP contrastam com o último balanço da ONU sobre migrantes que morreram ou desapareceram na rota México-EUA; nesse balanço, as Nações Unidas referiram que quase 2.500 migrantes e requerentes de asilo perderam a vida nestas circunstâncias.

O número foi avançado pela Associated Press esta terça-feira, numa grande reportagem que conta algumas das histórias de cidadãos da América Latina que perderam familiares e amigos no percurso.

No artigo, a agência de notícias fala num "balanço escondido de migração para os EUA através do México", apontando que, "só nos últimos quatro anos, quase 4.000 migrantes morreram ou desapareceram ao longo da rota" que os leva de países do sul do continente americano para os Estados Unidos. "A Associated Press apurou um balanço exclusivo que é superior ao anterior, calculado pela ONU, em 1.573."

A agência refere ainda que até o seu próprio cálculo pode ser uma estimativa conservadora, referindo "os corpos que podem ter ficado abandonados no deserto e as famílias que não denunciaram o desaparecimento dos seus entes queridos que estavam a migrar ilegalmente".