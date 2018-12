Sabugal celebra o Natal com presépio natural gigante

A Câmara Municipal do Sabugal inaugura a época natalícia com um presépio gigante com cerca de 1.100 metros quadrados de área e produzido com mais de 500 toneladas de troncos castanheiros.

O presépio pode ser visitado no largo da Fonte, no centro da cidade, pertencente ao distrito da Guarda, a partir da próxima sexta-feira.

De acordo com o presidente da Câmara, António Robalo, "para a recriação estão a ser usados elementos recolhidos na natureza, como troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros, que servirão de base à construção efetuada a uma escala onde os visitantes têm a perceção de fazer parte do presépio, como sendo elementos ou personagens do mesmo".

O projeto intitula-se "Maior Presépio Natural", assim designado pelos seus promotores, e estará aberto ao público durante um mês, entre 7 de dezembro e 6 de janeiro, das 08h30 às 23h00.

A inauguração está marcada para sexta-feira, às 17h00, altura em que será acesa a iluminação de natal, a par de uma atuação da Ópera Intermezzo e de um espetáculo de patinagem no gelo.

Ao longo do mês, os visitantes terão acesso a duas exposições, uma de outros presépios no museu local e a exposição "Natal Fantástico, Reutilize o Plástico", uma mostra de trabalhos de alunos das escolas do concelho e de instituições particulares de solidariedade social.

A autarquia do Sabugal também abre as portas do Mercadinho de Natal, "uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local", como refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Para além de uma pista de gelo ecológica para os visitantes, a animação contemplará pinturas faciais e modelagem de balões, espetáculos de magia e várias sessões da "Hora do Conto".

O programa natalício incluirá diversas iniciativas, nomeadamente atuações do Conservatório de Música da Guarda e da Sociedade Filarmónica Bendadense (dia 8), do Grupo de Percussão de Valhelhas (dia 9) e do Grupo de Bombos Trocadalho do Carilho (15), a atuação do Rancho Folclórico de Sortelha (16), a um Sarau Cultural e à apresentação da peça "Uma Noite de Natal", pelo Grupo de Teatro Carrap'Arte (16), demonstração de hip-hop (22), a atuação do Rancho Folclórico do Sabugal (22) e por fim a atuação a Sociedade Filarmónica Bendadense (23).

A tradicional fogueira de Natal será ateada às 16h30 de 24 de dezembro.

A programação abrange ainda passeios de burro, a 26 e 27 deste mês, espetáculos do Grupo Coral de Maçainhas e do Grupo de Teatro Anel de Pedra (29), a atuação do Grupo de Percussão de Valhelhas (30) e um Concerto de Reis na véspera do dia de reis, a 5 de janeiro.

A iniciativa encerra com a atuação dos Cavaquinhos da Bendada no dia 6 do próximo mês.

A autarquia do Sabugal recomenda aos visitantes e aos habitantes a realizarem as suas compras de Natal no comércio tradicional, de forma a contrariar a tendência de desaparecimento destes estabelecimentos.