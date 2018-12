Orlando Alves: "Ninguém nos perdoava se o jogo não fosse em Montalegre"

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre sustenta que o jogo entre o clube local e o Benfica, para a Taça de Portugal, teria mesmo de se realizar naquela vila transmontana "Ninguém nos perdoaria se o jogo não se realizasse aqui. A vontade é transversal a todo o território. Teria de haver esta conjugação de esforços entre o clube e a autarquia para que o Benfica possa jogar em Montalegre. E tal aconteceria se fosse o Sporting, FC Porto ou até mesmo o vizinho Desportivo de Chaves. A vontade de receber com dignidade é o nosso timbre", disse Orlando, Alves, em entrevista à Renascença.

O autarca recorda a satisfação com que ouvir os representantes de Benfica, Federação e estação televisiva dizer que "o estádio tem condições para receber o jogo, se realizarmos obras ao nível da segurança, do piso, da iluminação e da capacidade do recinto". As obras já arrancaram e Orlando Alves destaca que "serão duas semanas de trabalho intenso", mas assegura que o estádio estará pronto a tempo.

"O estádio tem, atualmente, capacidade para 1500 pessoas. Com todas as obras, o objetivo é que possa albergar seis, sete ou oito mil para o jogo de dia 19. Temos 15 dias para preparar o recinto e recebermos o Benfica com toda a dignidade", acrescenta, abrindo, desde já, a porta de Montalegre a outro grande.



"Depois do Benfica, já estamos prontos para receber outro grande", concluiu. O Montalegre, 9º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, recebe o Benfica, a 19 de dezembro, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.