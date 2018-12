Atlético de Bilbau demite treinador

O Atlético de Bilbau comunicou, esta terça-feira, o despedimento de Eduardo Berizzo. O treinador argentino não resistiu à série de maus resultados acumulados durante a temporada e foi dispensado pelo clube.

"O Atlético decidiu rescindir o contrato que unia o treinador Eduardo Berizzo e o clube. A partir de 5 de dezembro, Gaizka Garitano será o responsável pela primeira equipa do Atlético de Bilbau", pode ler-se na nota publicado pelos bascos.

Em 14 jornadas, Berizzo conquistou apenas uma vitória e o Atlético de Bilbau ocupa o 18º posto, o primeiro abaixo da linha de água. O despedimento surge após a derrota sofrida diante do Levante, por 3-0, na noite de segunda-feira.

Garitano é promovida da equipa B para a formação principal. O treinador, de 43 anos, natural de Bilbau, não tem tido grande sucesso nas suas últimas experiências. Foi demitido do Deportivo, em 2016/17, e do Valladolid, em 2015/16. A melhor época de Garitano foi no Eibar, em 2013/14, quando venceu a segunda liga espanhola. No ano seguinte não conseguiu manter o clube na primeira liga.