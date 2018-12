​Fernando Oliveira: “Braga campeão é objetivo realista”

O presidente do Conselho Geral do Braga, Fernando Oliveira, acredita que o objetivo de ser campeão é possível de concretizar, a breve prazo. "Já esteve muito próximo de acontecer e sonhar não é proibido", refere, em entrevista a Bola Branca, considerando que seria "o corolário de um trabalho que se tem vindo a desenvolver".

"O próprio presidente do clube, António Salvador, tem vindo a afirmar a intenção de sermos campeões. Tem-se feito um bom trabalho e penso que é realista ter o objetivo de ser campeão”, acrescenta.

Fernando Oliveira ambiciona o título a curto prazo e lembra que essa luta já dura há algum tempo. “Temos lutado pelo título. Isto não se constrói num dia. É um trabalho que já tem 15 anos e um dia irá acontecer. Esperemos que seja a curto prazo que é o que se pretende”, declara o presidente do Conselho Geral do Braga, no momento em que o clube está no 3º lugar da I Liga, a três pontos do primeiro classificado, o FC Porto.

Exemplo do jogo com o FC Porto

Num balanço ao primeiro terço do campeonato, Fernando Oliveira mostra satisfação pelo desempenho da equipa. “Tem sido excelente. A prova disso é o jogo que fizemos frente ao FC Porto. Perdemos mas mostramos que a equipa tem carácter. Acho que só podemos estar satisfeitos e com a continuidade do trabalho que se tem vindo a desenvolver acho que ainda podemos ir um pouco mais à frente”.



Mais adeptos no estádio

Para um clube que não larga o sonho do título, Fernando Oliveira salienta a importância da força social. “Ter mais adeptos no estádio é um desejo de todos nós que tem vindo a ser difícil de alcançar. Mas é um trabalho que se vai construindo. Estamos a pagar, se calhar, alguns erros do passado que afastaram muita juventude e muitas pessoas do clube. Tem-se feito um trabalho de base juntos das escolas, e outros sítios, no sentido de aproximar o clube da cidade e das pessoas, para haver uma proximidade forte e podermos ter o estádio com mais gente que é o que todos desejamos e torna o espetáculo mais bonito”.

Fernando Oliveira, presidente do Conselho Geral do Sporting de Braga, em declarações exclusivas a Bola Branca, à margem da apresentação da revista "Minha”, em Braga.