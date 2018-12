Jovane Cabral satisfeito com métodos de Keizer

Jovane Cabral está a gostar do trabalho que Marcel Keizer no Sporting e espera contar para o treinador holandês. "Temos trabalhado bem. O treinador tem bons métodos e espero aproveitar o máximo possível", disse o jogador que marcou ao Rio Ave.

O extremo, de 20 anos, entrou na segunda parte e marcou um grande golo, o terceiro do Sporting, o lance que resolveu a partida a favor dos leões. "Entro sempre com vontade de ajudar. É um resultado bom para a equipa", resumiu.

Jovane Cabral foi utilizado por Keizer em todos os jogos, sempre a partir do banco. Com a vitória sobre o Rio Ave (1-3), o Sporting preservou o segundo lugar na I Liga, a dois pontos do FC Porto.