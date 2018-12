Luís Duque: "Há um novo ambiente em Alvalade. Título é possível"

A chegada de Marcel Keizer ao Sporting parece estar a restituir aos leões a confiança perdida e os novos ventos que surgem em Alvalade levam Bola Branca ao encontro de um dos homens que terminou com um jejum de 18 anos, conquistando em 200/2001, o título de campeão nacional, Luís Duque.

O antigo presidente da SAD verde e branca volta a falar do seu Sporting para sublinhar que "há um novo ambiente" no clube e que apesar de muitas dúvidas do universo sportinguista terminar o campeonato no primeiro lugar "é possível".

Apoiante de Frederico Varandas, Duque sente que o presidente "transmite segurança e serenidade", embora admita que "as coisas não vão ser muito fáceis", até porque ainda "há questões do passado para resolver". "Há claramente um estilo novo na forma de gerir aquela casa e com certeza que isso vai beneficiar bastante o Sporting", acrescenta.

O ex-dirigente considera que o atual líder beneficia da formação militar que lhe "empresta alguma capacidade de decisão com serenidade, com eficácia, sem excitações".

Agora, Luís Duque acredita que "estamos a assistir a uma nova era do Sporting", sustentada pelos "resultados e exibições" como "expressão do que são os novos tempos em Alvalade".

Sporting também é candidato



Luís Duque foi campeão pelos leões em 2000/01 e utiliza o exemplo vivido para sublinhar semelhanças com o momento desportivo que o clube atravessa atualmente. Nessa temporada, os leões também mudaram de treinador no início da competição e confrontados "com alguns problemas" tiveram a capacidade de "juntar as tropas" e fazer com acreditassem que "eram capazes de ir mais além".

"Se calhar um plantel mais modesto superou-se e ganhou um campeonato. Isto tudo pode acontecer. Há neste novo Sporting uma forma de estar que nos permite, nesta altura, pensar que tudo é possível", afirma confiante.

O antigo dirigente considera, por fim, que a equipa está a tirar proveito do novo ambiente que se vive no clube. "Não notamos pressão demasiado e isso deixa os jogadores livres para fazer aquilo que sabe. Além disso, ninguém vai pedir ao Sporting que seja campeão este ano", observou.

O Sporting bateu o Rio Ave, no fecho da 11ª jornada, por 1-3, e preservou o segundo lugar da classificação, a dois pontos do líder FC Porto.