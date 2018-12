Chelsea renova contrato de Azpilicueta

O Chelsea anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com César Azpilicueta para renovar o contrato do jogador espanhol. O defesa, de 29 anos, prolongou o vínculo por mais duas temporadas e se o cumprir completará dez anos em Stamford Bridge.

Azpilicueta foi contratado em 2012 ao Marselha, quando Roberto di Matteo treinava o Chelsea. Duas vezes campeão inglês, o defesa é um dos capitães de equipa e revela, em declarações ao site do clube, "felicidade por renovar". "Desde que cheguei que sinto responsabilidade e alegria por jogar neste clube e para estes adeptos. Sempre que entro em campo dou o meu melhor. Espero que haja ainda muito mais por conquistar", referiu o jogador, ao lado de Marina Granovskaia.

A diretora de futebol do Chelsea destacou o facto de Azpilicueta ser um dos jogadores mais antigos do plantel, que "já provou ter sido uma grande aquisição". "O seu profissionalismo e consistência são incomparáveis e ele é um dos jogadores mais influentes do plantel", acrescentou.

Azpilicueta tem 298 jogos realizados pelo Chelsea. Esta temporada, Sarri utilizou-o em 18 partidas.