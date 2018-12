Nuggets vencem Raptors no duelo entre as melhores equipas da NBA

Os Denver Nuggets bateram os Toronto Raptors, no Canadá, por 103-106, no jogo que colocou em campo as duas melhores equipas da NBA, neste momento. Os Raptors lideram a Conferência Este e os Nuggets estão em primeiro lugar na Conferência Oeste.

Nikola Jokic foi a grande figura da partida. O poste de Denver marcou 23 pontos, fez 15 assistências e conquistou 11 ressaltos. O melhor de Toronto foi Kawhi Leonard, com 27 pontos.

É a sexta vitória seguida dos Denver Nuggets, que seguem com um registo de 16 triunfos e sete derrotas. Os Raptors somaram a quinta derrota da temporada. Têm 20 vitórias.

NBA

Resultados

Toronto Raptors-Denver Nuggets, 103-106

New York Knicks-Washington Wizards, 107-110

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets, 103-91

New Orleans Pelicans-LA Clippers, 126-129