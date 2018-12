Sporting também vence nas bancas

A vitória do Sporting sobre o Rio Ave, a terceira de Keizer na estreia do treinador no campeonato, é o grande destaque dos três jornais desportivos. Bruno Fernandes, Dost e Jovane Cabral marcaram para o Sporting. João Schmidt fez o golo do Rio Ave (1-3).

"Leão mecânico", titula "O Jogo". Fórmula Kiezer vale terceira vitória consecutiva e regresso ao segundo lugar. "Leão feroz", escreve "O Record". "Kategórico", lê na na manchete do jornal "A Bola", com "K" de Keizer.

Sérgio Conceição, e-toupeira, queixas do Benfica, Fernando santos e Modric são os outros temas transversais aos três desportivos.

"Não estava na missa", disse Sérgio Conceição a propósito da forma como festejou o golo da vitória do FC Porto, no Bessa, nos descontos. Festejos que lhe valeram a expulsão. Benfic queixa-se à Liga de erros de arbitragem em jogos do FC Porto.

Processo e-toupeira. Juíza decide no dia 13 se há julgamento.

Fernando Santos reage ao sorteio das meias-finais da "final four" da Liga das Nações. Portugal joga com a Suíça. "Foi uma das equipas que nos últimos anos nos derrotou", reagiu o selecionador.

Modric venceu a Bola de Ouro. Croata teve quase 300 votos a mais do que Ronaldo, segundo classificado na corrida pelo troféu.