​Empate não agradou a ninguém no Nuremberga-Leverkusen

Nuremberga e Bayer Leverkusen empataram (1-1), esta segunda-feira, na partida que assinalou o encerramento da jornada 13 da Bundesliga.



A jovem promessa Kai Havertz, já internacional germânico, abriu o ativo para os "farmacêuticos", aos 29'.

Já na segunda metade, a equipa da casa empatou, por intermédio de Margreitter.

O Leverkusen é 11º, com 15 pontos, continuando a trilhar uma época bem aquém das expetativas.

O Nuremberga mantém-se à tona, no 15º posto, com 11 pontos. Os mesmos do Estugarda, primeira equipa em zona de despromoção.