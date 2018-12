Levante europeu mantém Bilbau em zona de descida

O Levante bateu o Atlético de Bilbau (3-0), esta segunda-feira, no encerramento da jornada 13 de La Liga, juntou-se à corrida pela Europa e "afundou" ainda mais o conjunto basco.

Com golos de Chema, Campaña (ex-FC Porto) e ainda Roger Marti, os valencianos levaram a melhor e ascenderam ao sexto lugar da tabela, em zona de acesso à UEFA, com 21 pontos. Estão a dois do Real Madrid, que é quinto.

Quanto ao Atlético de Bilbau, continua a ser a primeira equipa abaixo da "linha de água", com 11 pontos. O Villarreal, primeira formação em zona de manutenção, está a quatro pontos de distância.