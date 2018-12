José Gomes "atira-se" a Xistra e ao vídeoárbitro

José Gomes não poupou nas críticas à equipa de arbitragem do Rio Ave-Sporting (1-3), considerando que os vila-condenses têm razões de queixa.

"A favor do Sporting estiveram dois problemas que não têm nada a ver com o adversário: o primeiro lance que resultou no primeiro golo, em que dois jogadores chocam a meio-campo. Depois, há um lance para análise do videoárbitro perto do intervalo", salientou, na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

Para o técnico do Rio Ave, a derrota diante do Sporting - a primeira em casa na presente época - tem um momento perfeitamente definido.

"Em termos de jogo, em determinados momentos, devido à mobilidade no seu meio-campo, o Sporting acabou por ter muita posse e criou-nos alguns problemas, mas sempre que conseguimos reagir também criámos as nossas oportunidades. Foi um jogo bom, com duas boas equipas, que acabou por se decidir em pequenos detalhes e num grande golo do Jovane. Tivemos perto de empatar, mas acabou por aparecer aquele grande golo. Mostrámos que, mesmo com o conhecimento que o Sporting tinha de nós, conseguimos sempre sair a jogar e isso dá-nos confiança. Apesar do resultado ter sido mau, fizemos o nosso jogo, por isso só podemos encarar o futuro com otimismo", completou José Gomes.

Fábio Coentrão e o reencontro com o Sporting

"Foi um jogo menos conseguido da nossa parte e toda a gente sabe que conseguimos fazer melhor do que nesta partida. Encontrámos um Sporting forte e organizado que nos complicou a vida, mas podíamos ter saído com outro resultado. Agora que estou deste lado reconheço que não é fácil e temos vindo sempre a ser prejudicados todos as semanas pelos árbitros. Agora que seguramente posso dizer que já não vou jogar em mais nenhum dos 3 grandes, posso dizer que o meu clube é o Sporting. Tenho muito carinho por eles e sei que quando terminar a carreira vou continuar a acompanhar os resultados", assinalou o ex-Sporting, igualmente aos microfones da SportTV.