Marcel Keizer. "Muito satisfeito mas ainda podemos fazer melhor"

Marcel Keizer ficou "muito satisfeito" com a forma como o Sporting venceu o Rio Ave (1-3), esta segunda-feira, no fecho da jornada 11 da Primeira Liga, readquirindo o segundo lugar na tabela.

Ainda assim, o técnico holandês revisita uma visão do passado recente: a sua equipa tem capacidade para "fazer melhor".

"Tenho enorme respeito por todos os jogadores, que vieram de um jogo difícil na terça-feira, uma longa viagem e fazem uma exibição destas. Estou muito satisfeito, mas sei que ainda podemos fazer melhor. Temos de diminuir o espaço entre as linhas, só que é claro que esses problemas também foram devido ao valor do Rio Ave. Quero um futebol de ataque, mas realista. Os jogadores gostam do futebol praticado e estão satisfeitos", salientou, na "flash interview" da SportTV.

"Todos os jogos são um teste. Quero também destacar o apoio dos adeptos, porque foi muito importante para os jogadores. Agora, cada jogo é um teste e vamos tentar vencer todos", rematou Keizer.

Bruno Fernandes: "Temos vindo a melhorar aos olhos de todos"

"Foi um grande jogo de futebol, estivemos muito bem durante todo o encontro e ambas as equipas acabaram por proporcionar um excelente espetáculo com futebol de qualidade. Temos vindo a melhorar aos olhos de todos e vamos melhorar a passos largos. É fruto do que tem vindo a ser feito e do trabalho que temos realizado de dia para dia. Somos uma equipa de jogadores com muita qualidade, e o estivo de jogo trás o melhor de nós, e acho que isto tem sido percetível de jogo para jogo", afirmou o autor do primeiro golo dos leões, igualmente aos microfones da SportTV.