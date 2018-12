​Teixeira Fernandes. “Até no futebol a China tem uma visão estratégica de soft power”

“Em Portugal separa-se muito a política da economia, mas a distinção é impossível no mundo real”, diz José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário nas áreas das Relações Internacionais e Estudos Europeus na antecipação da visita a Portugal do Presidente chinês, Xi Jiping, na terça e quarta-feira.



“A EDP e REN têm por detrás empresas do Estado chinês. É um capitalismo que não joga pelas regras do mercado. No limite, são empresas que farão o que estado chinês entender”, alerta Teixeira Fernandes para os riscos de ter “separado sectores estratégicos do exercício político”.

“No mundo em que vivemos é impossível criar uma rede de relações económicas e comerciais muito próximas e desligar esse tecido de circunstâncias políticas adversas e de potenciais conflitos internacionais”, diz o investigador universitário para quem “até no futebol a China tem uma visão estratégica”.

Quando o Presidente chinês enfatiza que está com Portugal na defesa do multilateralismo não está a exagerar?

Mais que exagero há uma estratégia pensada e delineada. Desde a ascensão de Donald Trump que a China tem tentado, o mais possível, afirmar o seu compromisso com a via multilateral. A Cimeira de Davos de 2017 marca esse movimento de forma muito clara, com a China a querer passar a ideia de que continuaria a ter um compromisso inabalável com o multilateralismo e com a globalização tal como diz hoje para Portugal. Por um lado, procura aqui fazer um discurso a soar bem na Europa, em Portugal, no mundo ocidental em geral e, por outro lado, ao mesmo tempo, procura estrategicamente isolar o mais possível os Estados Unidos. Se se quiser ver a questão noutro prisma a China procura desligar os europeus dos norte-americanos. Mas vista com cuidado a estratégia chinesa não resiste a críticas.

Em primeiro lugar, o multilateralismo chinês é um multilateralismo perfeitamente estratégico. Só. Não há nenhuma propensão particular de Pequim para o multilateralismo a não ser no contexto actual onde a China depende da abertura dos mercados internacionais para a sua faceta comercial e económica. A China vê-se, atualmente, como a grande ganhadora da globalização. Os críticos também pensam o mesmo e daí as grandes tensões económicas e comerciais. E este sistema que está estruturado à volta da Organização Mundial do Comércio é o grande pilar de um país que, como grande exportador, precisa naturalmente de mercados abertos nos outros países ou então o sistema não funciona bem para a China.

É nesse quadro que se pode inserir a "Belt and Road Iniciative", a chamada "nova rota da seda" de que se diz ser 'só' o programa geopolítico mais relevante para as próximas décadas à escala global?

Esse 'só' pode conter algum exagero, mas seguramente trata-se de um programa com um impacto que vai muito além da economia. Um programa que tem uma dimensão geopolítica e estratégica incontornável. Até nos faz lembrar a reconstrução europeia no pós-segunda guerra e inevitavelmente o plano Marshall que foi chave na ligação dos Estados Unidos à Europa e na criação da relação transatlântica com todo o simbolismo associado a esse período. Não estamos numa época comparável de reconstrução pós-guerra, mas podemos comparar com todo o investimento que os chineses estão a fazer e com tudo o que representa no plano das ligações e vantagens para os países envolvidos, mas também dependências e interdependências.

Aqui a China tem uma estratégia notável, porque com a sua imensa liquidez vai construindo uma rede de investimentos e infraestruturas em países que, de outra forma, não teriam condição de fazer essas obras públicas. Isto é claro em África que tem cada vez mais uma presença chinesa incontornável. Ou toda a Ásia Central na 'nova rota da seda'. Aqui se cria uma influência que vai muito além do terreno económico e comercial. Este é o ponto: se os países passam a ter relações económicas importantes com a China é impossível que isso não pese nas questões internacionais mais importantes e mais políticas, questões militares ou diplomaticamente agudas.

Isto é visível nas questões dos direitos humanos. Com o investimento e a presença chinesa vemos vários Estados nas Nações Unidas - e a África conta com mais de 50 - esses Estados são potenciais aliados para contrabalançar condenações à China no plano dos direitos humanos.

O Ocidente está cada vez mais isolado nestas questões. Ao mesmo tempo em todos os temas mais sensíveis para a China, desde o mar da China, Taiwan, Tibete ou do Xinjiang poderemos ver a diferença. Vê a diferença se analisadas as críticas feitas internacionalmente no caso da Birmânia por causa da minoria rohingya e comparadas com o que quase não se tem dito sobre os problemas da população muçulmana no Xinjiang. É que de um lado está o Governo chinês com todo o seu poder de criar redes de relações económicas e comerciais que, no fundo, eliminam ou suavizam a crítica política. Do outro lado está a Birmânia, um estado sem qualquer relevância internacional muito mais fácil de criticar. Não quer dizer que as situações sejam exatamente iguais, mas percebe-se a diferença de tratamento e de atitude. Fica claro o sucesso da estratégia chinesa.