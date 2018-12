Nápoles vence com assistência de Mário Rui

O Nápoles venceu, esta segunda-feira, no terreno da Atalanta por 2-1, em partida a contar para a 14ª jornada da I Liga.

A equipa liderada por Ancelotti entrou a vencer na partida, com golo de Fabián Ruiz, aos 2 minutos de jogo. A Atalanta empatou já no segundo tempo, aos 56 minutos, por Duvan Zapata, ex-avançado do emblema napolitano.

Quando o empate já parecia o resultado mais provável, Milik decidiu a partida, com um remate certeiro aos 85 minutos. Mário Rui fez o cruzamento para o avançado polaco.

Com este resultado, o Nápoles mantém o segundo lugar e os oito pontos de distância para a líder Juventus, que segue invicta no campeonato. A Atalanta ocupa o 11º posto, com 18 pontos.