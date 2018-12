Ada Hegerberd vence a primeira Bola de Ouro feminina da história

A Bola de Ouro feminina foi atribuída à avançada norueguesa Ada Hegerberd, do Lyon.



Hegerberg tinha ficado em segundo lugar no prémio "The Best" da FIFA, atrás de Marta, mas acabou por vencer esta primeira edição da Bola de Ouro feminina, atribuída pela "France Football".

Ao serviço do Lyon, Ada Hegerberg, de 23 anos, venceu a Liga dos Campeões, e apontou 15 golos na competição.

A norueguesa venceu as outras 14 nomeadas: Megan Rapinoe (EUA), Lindsey Horan (EUA), Christine Sinclair (Canadá), Marta (Brasil), Saki Kumagai (Japão), Samantha Kerr (Austrália), Lucy Bronze (Inglaterra), Fran Kirby (Inglaterra), Pernille Harder (Dinamarca), Lieke Martens (Holanda), Dzsenifer Marozsán (Alemanha), Wendie Renard (França), Amel Majri (França) e Amandine Henry (França).