Mbappé confirma favoritismo e vence Troféu Kopa

O francês Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, venceu o Troféu Kopa, que premeia o melhor jogador do ano de sub-21.

Esta foi a primeira edição do novo prémio da "France Football", criado em memória do antigo internacional francês Raymond Kopa, melhor jogador do mundo em 1958.

O prémio foi escolhido pelos 33 vencedores ainda vivos da Bola de Ouro, em que se incluem os portugueses Cristiano Ronaldo, que venceu em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, e Luís Figo, que conquistou o galardão em 2000.

Para além de Mbappé, estavam também nomeados Houssem Aouar, do Lyon, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, Cutrone, do AC Milan, Doan, do Groningen, Donnarumma, do AC Milan, Haidara, do Salzburgo, Kluivert, da Roma, Pulisic, do Dortmund e Rodrygo, do Santos.

Esta temporada, Mbappé, de 19 anos, conquistou o Mundial 2018, com a França, e apontou um total de 21 golos em 44 jogos, na época 2017/18, pelo Paris Saint-Germain. Esta época, o avançado leva 14 golos em 15 jogos disputados.