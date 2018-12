Olympiakos vence Panetolikos com golo de Podence

O Olympiakos venceu, esta segunda-feira, o Panetolikos, por 2-1, com um golo a ser apontado pelo português Daniel Podence.

O técnico português Pedro Martins alinhou mais dois compatriotas no onze inicial: o guarda-redes José Sá e o avançado Daniel Podence. Foi mesmo o ex-Sporting que abriu o ativo, aos 11 minutos. Miguel Guerrero alargou a vantagem aos 25 minutos.

Crespo reduziu para a formação do Panetolikos, aos 70 minutos, formação onde joga também o português Luís Rocha. Roderick Miranda ficou no banco na equipa do Olympiakos.

Com este resultado, o Olympiakos regressou à segunda posição da tabela, lugar que tinha perdido, à condição, para o Atromitos. O líder continua a ser o PAOK, com mais seis pontos que o Olympiajos.