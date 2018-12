Scolari pode assumir comando da seleção da Colômbia

Luiz Felipe Scolari confirmou, esta segunda-feira, a proposta da federação colombiana para assumir o comando técnico da seleção.

"Felipão" sagrou-se recentemente campeão do Brasileirão ao serviço do Palmeiras, depois de ter assinado pelo emblema paulista a meio da temporada. Scolari levou ainda o Palmeiras às meias-finais da Copa Libertadores, onde caiu para o Boca Juniors.

Com contrato por mais uma temporada com o "Verdão", Scolari confirmou que recebeu a proposta e que "vai pensar" sobre ela: "Tenho esse convite. Vamos pensar no assunto como muita clareza. Nos últimos 25 anos devo ter passado 80% fora do Brasil, e tenho de pensar na minha família e na família do Palmeiras" disse, citado pela Globo.

"Às vezes mais vale estar num lugar onde sou muito bem recebido do que noutros com outros valores financeiros", refletiu ainda o antigo selecionador português.

"Felipão" chegou ao cargo de treinador do clube a 3 de agosto, já com o campeonato a decorrer, substituindo Roger Machado, despedido em 25 de julho.



Este foi o primeiro título do técnico, campeão do mundo pelo Brasil em 2002, no regresso ao Palmeiras, que orienta pela terceira vez e já levou à conquista de vários títulos, entre os quais a Taça Libertadores (1999) e duas Taças do Brasil (1998, 2012).

Em 1995, Scolari ganhou a Taça Libertadores com o Grémio, com o qual venceu o primeiro campeonato brasileiro (1996), num currículo que contempla ainda três Ligas da China e uma Liga dos Campeões asiática, com Guangzhou Evergrande, e uma Taça das Confederações, ainda no Brasil, em 2013.