"Nega" da UEFA "não mata" Mundial 2030 repartido por Portugal, Espanha e Marrocos

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto defendeu esta segunda-feira que a crítica da UEFA a uma possível organização do Mundial de 2030 repartida entre Portugal, Espanha e Marrocos não inviabiliza uma eventual candidatura.

Em declarações à margem de um almoço no International Club of Portugal, em Lisboa, João Paulo Rebelo reagiu desta forma às palavras do líder da UEFA, Aleksander Ceferin, que criticou o caráter "político" da iniciativa, assumindo ser contra a ideia de "misturar candidaturas" de confederações diferentes.

"Não constitui exatamente uma novidade, já sabíamos que, efetivamente, os regulamentos não o permitem. Não vejo que seja um problema ou algo que mate imediatamente a ideia. Quem está a pensar um pouco sobre isso já sabia que havia esse 'handicap'. É uma questão que não favorece mas que não mata a boa ideia", defende o governante.