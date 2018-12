Bola de Ouro. Os 30 melhores jogadores de 2018

Luka Modric foi eleito, esta segunda-feira, o melhor jogador do mundo pela revista "France Football". O croata superou os outros 29 concorrentes na luta pela Bola de Ouro.

O médio do Real Madrid deixou tudo e todos para trás, incluíndo os astros Cristiano Ronaldo e Messi, e os campeões mundiais Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Neymar, avançado brasileiro, ficou em 12º lugar.

De resto, esta é a pior classificação de Messi em 11 anos. Desde 2007 que Messi não falhava o "top-5" do galardão que premeia o melhor jogador do ano.

A revista francesa foi divulgando, ao longo do dia, a hierarquia completa do prémio da Bola de Ouro. O clube mais representado é, naturalmente, o Real Madrid, com oito jogadores presentes. Os "merengues" conquistaram a terceira Liga dos Campeões consecutiva.

Em segundo lugar na lista de clubes mais representados segue o Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões. Os reds figuram quatro nomes na lista, com Mohamed Salah, Firmino, Mané e Alisson Becker. Segue-se o Barcelona, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, com três jogadores.

Em ano de Mundial é ainda impossível não olhar para as nacionalidades dos jogadores. A França sagrou-se campeã mundial e é o país com maior número de jogadores na lista com sete nomes, sendo que Karim Benzema não marcou presença na prova. A vice-campeã Croácia tem três nomes na lista.

Os 30 escolhidos pela "France Football":

1º. Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

2º. Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

3º. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/França)

4º. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/França)

5º. Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

6º. Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

7º. Raphael Varane (Real Madrid/França)

8º. Eden Hazard (Chelsea/Bélgica)

9º. Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

10º. Harry Kane (Tottenham/Inglaterra)

11º. N'Golo Kanté (Chelsea/França)

12º. Neymar (Paris Saint-Germain/Brasil)

13º. Luis Suárez (Barcelona/Uruguai)

14º. Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

15º. Paul Pogba (Manchester United/França)

16º. Sergio Agüero (Manchester City/Argentina)

17º. Gareth Bale (Real Madrid/País de Gales)

17º. Karim Benzema (Real Madrid/França)

19º. Roberto Firmino (Liverpool/Brasil)

19º. Ivan Rakitic (Barcelona/Croácia)

19º. Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha)

22º. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguai)

22º. Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

22º. Marcelo (Real Madrid/Brasil)

25º. Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

25º. Mario Mandzukic (Juventus/Croácia)

25º. Jan Oblak (Atlético de Madrid/Eslováquia)

28º. Diego Godin (Atlético de Madrid/Uruguai)

29º. Isco (Real Madrid/Espanha)

29º. Hugo Lloris (Tottenham/França)