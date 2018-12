Ministro da Economia de França reconhece necessidade de cortar impostos

Mais de duas semanas depois de terem começado os protestos de rua, surgem agora os primeiros sinais de cedência do Governo de Emmanuel Macron, em França.

O movimento dos “coletes amarelos” começou precisamente como reação ao anúncio do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos.

No dia em que o Presidente começou a reunir com representantes dos principais partidos e instituições francesas para tentar encontrar soluções para a crise em que os protestos dos “coletes amarelos” tem lançado o país, o ministro da Economia defende agora que será necessário apostar em menos gastos públicos e menos impostos.

“Quanto mais cedo melhor”, diz Bruno Le Maire, sublinhando que o seu governo mediu, pelo padrão desta crise, “a impaciência de milhões de franceses”.

O ministro diz que o movimento dos "coletes amarelos" é o resultado de uma "crise democrática" com "raízes profundas".

Também esta segunda-feira se soube que Emmanuel Macron cancelou uma visita à Sérvia para poder acompanhar mais de perto a situação e procurar uma solução para aquela que já é a maior crise da sua presidência.

As primeiras manifestações dos “coletes amarelos” começaram há semanas, mas o fim de semana ficou marcado por violentos protestos em Paris, incluindo atos de vandalismo no Arco do Triunfo, quando mais de 130 mil pessoas se juntaram à mobilização dos "coletes amarelos".

Dos confrontos resultaram, até agora, mais de 250 feridos e esta segunda-feira começaram a notar-se os efeitos do bloqueio a instalações da petrolífera Total, com vários postos de abastecimento a esgotar o combustível.