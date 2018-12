Rio Ave 1-3 Sporting

Não era só fumaça. Leão com poder de fogo recupera segundo lugar

03 dez, 2018 - 22:13 • José Pedro Pinto

Três jogos, três vitórias na "era Keizer". Leão emocionalmente equilibrado e desportivamente avassalador, a espaços, vence com propriedade na casa de um candidato à Europa do futebol. Jovane Cabral voltou a saltar do banco para assinar golo transcendental e dissipar dúvidas sobre estreia vitoriosa do treinador holandês no campeonato.