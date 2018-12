Primeira Liga

Em direto. Rio Ave-Sporting

03 dez, 2018 - 18:15 • José Pedro Pinto

Jornada 11 fecha em Vila do Conde. Leões têm vantagem de quatro pontos face aos nortenhos e podem reisolar-se no segundo lugar, em caso de vitória na estreia de Marcel Keizer no campeonato. Pontapé de saída às 20h15. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.