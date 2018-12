FC Porto

Éder Militão entra na órbita do gigante Barcelona

03 dez, 2018 - 17:31

Segundo avança o jornal "Sport", olheiros do emblema catalão estiveram no Estádio do Bessa para ver o central brasileiro do FC Porto em ação. Manchester United, Sevilha, Atlético de Madrid e Lille também estão atentos.