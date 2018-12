Festejo louco de Klopp pode dar castigo

A Federação Inglesa (F.A.: Football Association) acusou Jurgen Klopp de má conduta, esta segunda-feira, na sequência dos festejos do golo da vitória dramática do Liverpool no dérbi frente ao Everton (1-0), realizado na tarde de ontem.

Aos 90+6', Origi aproveitou um erro monumental do guarda-redes dos "toffees", o internacional inglês Jordan Pickford, para selar o triunfo dos "reds".

O técnico alemão invadiu o relvado de Anfield para celebrar com Alisson, numa atitude que foi mal vista pelos responsáveis do Everton, comandados por Marco Silva.

No final do encontro, Klopp tratou imediatamente de se desculpar publicamente pelos excessos e garantiu ter feito o mesmo junto do treinador português. Todavia, confrontado com esse cenário, Marco Silva desmentiu de pronto que o germânico se tenha retratado junto de si.

Agora, Klopp tem até às 18h00 de quinta-feira para apresentar a argumentação de reação a esta acusação.