FC Porto volta ao trabalho poucas horas após o dérbi

O plantel do FC Porto voltou aos trabalhos, esta segunda-feira, apenas algumas horas após a vitória frente ao Boavista.

Sérgio Conceição arrancou a preparação para a próxima partida da I Liga, frente ao Portimonense, com dois ausentes: Vincent Aboubakar, que continua remetido a tratamento, depois de uma operação no joelho, e Bazoer, que continua afastado dos treinos da equipa principal e voltou a trabalhar com a equipa B dos dragões.

Os dragões voltam a treinar na terça-feira, às 11h30, no centro de treinos do Olival.

O FC Porto-Portimonense está marcado para sexta-feira, às 20h30, jogo a contar para a 12ª jornada da I Liga. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.