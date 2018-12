Modric vs. Ronaldo. 2018 em números

O "The Best" da FIFA e o título de "MVP" da UEFA em 2018 atribuídos a Luka Modric já tinham feito correr muita tinta, a partir do momento em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - para além de Mohammed Salah e Antoine Griezmann - também estavam na corrida.

Agora, a oficialização daquilo que já esperava - a Bola de Ouro da France Football para o internacional croata do Real Madrid - intensifica a discussão.

Nos últimos dias, a comparação de números tem sido mais do que explorada. Portanto, como se monta o paralelo entre o melhor jogador do mundo deste ano e o internacional português, que acaba por ser relegado para o segundo lugar da hierarquia da prestigiada revista gaulesa?

Tendo como base o principal critério na atribuição deste tipo de distinções - a época desportiva - aqui fica a comparação de 2017/18. Com números, estatísticas e recordes (ou a ausência deles).