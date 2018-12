Golo de Davidson eleito o melhor do mês de novembro

O golo de Davidson frente ao Santa Clara na 10ª jornada do campeonato foi eleito o melhor do mês de novembro. O cabeceamento certeiro do avançado do Vitória de Guimarães recebeu 43,86% dos votos no site do Sindicato dos Jogadores.

O tento de Niltinho, do Chaves, frente ao Sporting, ficou em segundo lugar, com 22,22% dos votos e Chiquinho, médio do Moreirense, fechou o pódio, com um golo apontado ao Benfica.

Davidson junta-se assim aos dez candidatos para o prémio de melhor golo da época de 2018/19, onde entram em votação os melhores golos de cada mês. O avançado do Vitória de Guimarães junta-se assim a William, do Chaves, Nakajima, do Portimonense, e Bruno Fernandes, do Sporting.

Reveja o golo: