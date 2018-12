Esqueça o Pokémon Go. Vem aí o Tamagotchi Pokémon

Passaram-se mais de 20 anos desde que as crianças dos anos 1990 andavam concentradas em alimentar e fazer crescer o seu bicho de estimação eletrónico conhecido como Tamagotchi.

Portugal não escapou à febre do brinquedo japonês, que ocupou os bolsos e os tempos livres de crianças (e de alguns adultos) em todo o mundo, até uma nova moda chegar.

Agora, jovens e graúdos vão poder ter um Tamagotchi Pokémon, o primeiro brinquedo que junta os dois famosos bonecos num só e que já tem chegada prevista ao mercado japonês em janeiro de 2019, segundo foi anunciado num site japonês de gadgets.

Aparelhos inspirados pelo Tamagotchi com criaturas do universo Pokémon já existem há há algum tempo, mas esta é a primeira colaboração oficial entre as empresas The Pokémon Company e Tamagotchi.

O bicho eletrónico já tem nome de batismo, Eevee, e o objetivo será semelhante ao do Tamagotchi original: manter a Eevee bem alimentada e satisfeita e tentar que ela se transforme numa das oito mais adoradas criaturas do mundo dos Pokémon -- Espeon, Umbreon, Sylveon, Vaporeon, Flareon, Jolteon, Leafeon e Glaceon.

Quase três anos depois da febre do Pokémon Go, as duas empresas nipónicas prometem voltar a abalar o mercado dos brinquedos eletrónicos.

Para já ainda não há data de lançamento oficial do Tamagotchi Pokémon em Portugal e na Europa.