“Na poesia de um céu estrelado”. Cinzas de quase 100 pessoas levadas para o Espaço

James Eberling, americano da Califórnia, sempre foi um entusiasta do Espaço. Volta e meia, James esgueirava-se para as imediações de uma base da Força Aérea, em Vandenberg, só para fotografar descolagens. Morreu em 2016. Tinha 36 anos.



Antes de partir, deixou expressa aos pais uma derradeira vontade: queria, depois de cremado, que as suas cinzas fossem largadas no Espaço, um desejo que não se previa de fácil solução para a sua mãe.

Beverly procurou, em vão, soluções. Sabia que antes já as cinzas de outros haviam sido postas em órbita. O ator James Doohan, conhecido por interpretar o papel de Montgomery Scott na série Star Trek, por exemplo, teve-as em 2012. O astronauta Gordon Cooper igualmente. Seguiam com eles os restos mortais de outras 320 pessoas. Isto em 2012. Antes, em 1998, o astrónomo Eugene Shoemaker teve as suas cinzas espalhadas na superfície lunar como parte de uma missão espacial da NASA.

Um mês de incessante procura depois, Beverly Eberling descobriu a startup Elysium Space, que se propunha a enviar, em troca de 2.500 dólares, os restos mortais de James para o Espaço, depositando-os numa pequena (de quatro polegadas apenas) cápsula quadrangular.

A cápsula vai seguir esta segunda-feira a bordo do foguetão SpaceX Falcon 9, da empresa Spaceflight – e não viajarão somente cinzas a bordo, mas também 34 diferentes satélites governamentais ou empresariais. Prevê-se que fique em órbita durante aproximadamente quatro anos, até voltar a entrar na atmosfera terrestre e se despenhar.