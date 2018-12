Capucho deixa de ser treinador do Varzim

O Varzim anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Nuno Capucho para a rescisão do contrato do treinador.

Em comunicado no site oficial, o clube da Póvoa de Varzim agradeceu "o trabalho, a dedicação e o enorme profissionalismo" demonstrados pelo técnico, de 46 anos. Capucho deixa o Varzim na 10.ª posição da II Liga, com apenas três vitórias em 11 jogos, além de cinco derrotas e três empates. Os poveiros venceram apenas um dos últimos nove jogos.

No total, Capucho registou seis vitórias, sete derrotas e três empates em 16 jogos, esta época. O Varzim desejou "o maior sucesso" ao técnico.