Fernando Santos recorda que a Suíça é uma das duas únicas equipas que o derrotaram

Fernando Santos recusa subestimar a Suíça. O sorteio da "final four" ditou que Portugal defrontará a seleção helvética nas meias-finais da Liga das Nações. Equipa teoricamente mais fraca que Inglaterra e Holanda, mas o selecionador nacional conta outra história.

Santos salientou que Portugal "conhece bem" a Suíça, fruto dos dois confrontos na fase de qualificação para o Mundial 2018: "É das duas únicas equipas que nos infligiu uma derrota, em jogos oficiais, desde que assumi o comando técnico da seleção portuguesa, por isso conhecemos a grande valia desta equipa. É um grande confronto mas jogamos em casa, queremos estar a final. Para isso, temos de vencer a Suíça", frisou o timoneiro da equipa das "quinas", em declarações à Sport TV.

Fernando Santos recordou que a Suíça venceu o seu grupo da Liga das Nações, superando a Bélgica, "que muitos consideravam favorita".

O selecionador separou as águas do apuramento para o Mundial, em que Portugal perdeu um jogo e ganhou outro à Suíça, das da Liga das Nações. Num duelo de "tudo-nada", "as duas equipas jogarão para vencer".

Portugal e Suíça são "duas grandes seleções com grandes jogadores", mas Portugal joga em casa e contará com o apoio do público, o que até "dá responsabilidade acrescida" na corrida para ser o primeiro vencedor de sempre da Liga das Nações. "Queremos conquistar a taça para o nosso país, mas temos consciência de que temos de trabalhar muito ultrapassarmos este adversário nas meias-finais. Portugal assume-se como candidato, não como favorito", finalizou Fernando Santos.

O Portugal-Suíça está marcado para 5 de dezembro, no Estádio do Dragão, em hora a divulgar. Terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. A outra meia-final opõe Holanda a Inglaterra, a 6 de dezembro, no D. Afonso Henriques.