Oitavos-de-final da Liga dos Campeões terão videoárbitro já esta época

O Comité Executivo da UEFA decidiu, esta sexta-feira, incorporar a tecnologia do videoárbitro (VAR) a partir das rondas dos oitavos-de-final da presente edição da Liga dos Campeões, segundo avança o jornal "As".

A publicação espanhola revela que a decisão foi tomada durante a reunião do Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu, em Dublin. Originalmente, a UEFA pretendia apenas instaurar o videoárbitro na próxima temporada, no entanto, devido à pressão dos clubes durante a fase de grupos, adiantou a decisão.

De acordo com o jornal catalão "Sport", o Comité Arbitral da UEFA já contava com esta decisão e preparou um plano de ação. A ideia é colocar em ação os árbitros do Grupo de Elite da UEFA que já utilizem VAR nos campeonatos dos respetivos países, como os portugueses. As cinco grandes ligas europeias, exceto a inglesa, já usam todas a tecnologia. Também os campeonatos holandês e turco trabalham com ela.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões vão disputar-se em fevereiro. O FC Porto é a única equipa nesta fase da maior competição de clubes do mundo. O Benfica foi relegado para a Liga Europa.