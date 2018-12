Enfermeiros “não vão desistir da luta". Greve pode ir além do fim do ano

Filipe

03 dez, 2018 évora 12:42

Talvez esteja em mente injetarem veneno nos doentes indefesos acamados , pois se tudo o que tem feito tem altamente prejudicado a saúde de crianças e todos aqueles que esperam uma condição de saúde melhor , só já falta essa atitude e bem capaz sejam eles do fazer , não era só Josef Mengele que tinha essa capacidade desumana , andam por aí espalhados muitos genes dementes . Se fosse Primeiro Ministro já tinha ordenado instauração de processos disciplinares a todos aqueles enfermeiros e enfermeiras que descriminaram os doentes e os escolheram , tal como existia a triagem na entrada dos Campos de Concentração Nazi . O efeito só pode ser um : Expulsão e processo crime por abandono de funções se existirem pessoas com a sua sua afetada ou complicações daí resultantes . Uma lista deve ter o Ministério competente de todos os enfermeiros e enfermeiras que emigraram e se quiserem voltar para o lugar dos exonerados , que voltem , sejam bem vindos . Uma coisa é certa , em Portugal ainda hoje se queixam as entidades auxiliadoras que a pobreza e pedidos de ajuda tem aumentado , não terão direito também estes a fazerem uma greve ? Ou as greves hoje só são feitas de maneira a prejudicar todos os que não podem fazer greves ? Vão trabalhar , pois se existem hoje ainda listas de espera na saúde , com a enorme evolução da tecnologia , sabendo que Portugal perde todos os anos população e as doenças as mesmas , é devido à extrema incompetência de quem administra a saúde ao povo .