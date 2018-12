Saiba que cuidados deve ter com o seu pinheiro de Natal

Para muitos, Natal é sinónimo de pinheiro enfeitado e iluminado. No entanto, quem opta por uma árvore verdadeira para celebrar a quadra natalícia deverá ter cuidados redobrados para evitar um incêndio.

Os cuidados preventivos começam mesmo antes de a árvore chegar a casa: recomenda-se a escolha de "uma árvore com agulhas frescas e verdes que não caiam com o toque", explica o VOST Portugal , um grupo de "Voluntários Digitais em Situações de Emergência" que criou e partilhou no Twitter uma lista de recomendações para festejar o Natal em segurança.