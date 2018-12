Benfica queixa-se a Liga e Conselho de Arbitragem de erros a favor do FC Porto

O Benfica vai enviar à Liga de Clubes e ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol uma exposição sobre o que denomina como "um conjunto de erros" relacionados com os jogos do FC Porto e que, na opinião das águias, são "tão evidentes" que falarão "por si só".

Dedos apontados ao videoárbitro

A exposição deverá ser entregue ainda durante esta semana e procura provar que o FC Porto "tem sido claramente beneficiado", com o mais recente episódio da grande penalidade não assinalada no domingo e que favorecia o Boavista, por falta de Brahimi sobre Rochinha.



Mais do que apontar o dedo aos árbitros, o clube da Luz não entende a "dualidade de critério" do videoárbitro (VAR), que tem acumulado "erros incompreensíveis". "Não é possível perceber tamanho erro [grande penalidade]. Que o árbitro pudesse não ter visionado dentro de campo, pomos essa possibilidade, agora, o VAR, com os diversos ângulos, é impossível que não tenha visto, aquilo que toda a gente viu", vinca.